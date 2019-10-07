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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ЦЕНТРОБАНКИ БЕЛАРУСИ И УКРАИНЫ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ
16:58 07.10.2019

Текущая экономическая ситуация и ход реализации денежно-кредитной политики обсуждены на пятнадцатом заседании Консультативного совета центральных банков Беларуси и Украины, которое состоялось 7 октября в Бресте с участием председателя правления Национального банка Беларуси Павла Каллаура и председателя Национального банка Украины Якова Смолия.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, участники встречи обсудили текущее состояние и перспективы развития системы мгновенных платежей, вопросы организации взаимодействия в сфере обеспечения кибербезопасности в банковской сфере, а также международного сотрудничества.

Кроме того, в ходе заседания стороны обменялись опытом развития рынка небанковских финансовых организаций, обсудив его структуру, функции центрального банка по регулированию и надзору, а также практические аспекты осуществления центральным банком соответствующей деятельности.

Первое заседание Консультативного совета центральных банков Беларуси и Украины состоялось в мае 2002 года. Консультативный совет был создан в целях содействия развитию внешнеэкономических отношений между двумя странами, валютных рынков и платежных систем, улучшения условий деятельности субъектов хозяйствования. В его задачи и функции входит подготовка и организация выполнения двусторонних соглашений в области банковской деятельности, решение текущих проблем двустороннего сотрудничества и обмен опытом.
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