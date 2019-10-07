ОАО «БПС-Сбербанк» с 8 октября начинает размещение облигаций 101-го выпуска для юридических физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, объем выпуска предусмотрен в сумме 120 млн рублей, номинальная стоимость облигации – 1000 руб.

Облигации будут размещаться как на организованном, так и на неорганизованном рынке.

Срок обращения облигаций – 2557 дней, до 1 октября 2026 г. При этом период открытой продажи облигаций может быть сокращен в случае полного размещения всего объема выпуска.

Ставка по облигациям установлена на уровне ставки рефинансирования Нацбанка плюс 0,5 процентного пункта. Процентный доход по облигациям будет выплачиваться ежеквартально.