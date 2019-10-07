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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
С 8 ОКТЯБРЯ БПС-СБЕРБАНК НАЧИНАЕТ РАЗМЕЩЕНИЕ НОВОГО ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ ДЛЯ ЮРЛИЦ И ФИЗЛИЦ
13:55 07.10.2019
ОАО «БПС-Сбербанк» с 8 октября начинает размещение облигаций 101-го выпуска для юридических физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, объем выпуска предусмотрен в сумме 120 млн рублей, номинальная стоимость облигации – 1000 руб.
Облигации будут размещаться как на организованном, так и на неорганизованном рынке.
Срок обращения облигаций – 2557 дней, до 1 октября 2026 г. При этом период открытой продажи облигаций может быть сокращен в случае полного размещения всего объема выпуска.
Ставка по облигациям установлена на уровне ставки рефинансирования Нацбанка плюс 0,5 процентного пункта. Процентный доход по облигациям будет выплачиваться ежеквартально.
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