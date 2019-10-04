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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НАЦБАНК ДО 17 ОКТЯБРЯ ПРИНИМАЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ ЗАКОНА О ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМАХ И УСЛУГАХ
11:16 07.10.2019
Национальный банк Беларуси выносит на общественное обсуждение проект закона «О платежных системах и платежных услугах».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, документ подготовлен в связи с необходимостью комплексного урегулирования общественных отношений, возникающих при осуществлении платежей физическими и юридическими лицами, при оказании платежных услуг не только банками, но и иными юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
Основные нормы проекта закона направлены на обеспечение высокой конкурентоспособности национального платежного рынка; гарантирование неукоснительного соблюдения прав и законных интересов пользователей платежных услуг; увеличение доли безналичных расчетов; снижение доли теневой экономики; улучшение условий для экспорта платежных услуг; демонополизацию экономики.
Проектом закона предлагается:
законодательно закрепить право на прием платежей в пользу третьих лиц такими субъектами хозяйствования, как торговые площадки, службы доставки (курьеры), операторы сотовой подвижной электросвязи, автомобильные перевозчики, иные заинтересованные организации, а также магазины, функционирующие в местах, где банкам либо национальному оператору почтовой связи Беларуси нерентабельно разворачивать свою филиальную сеть обслуживания (например, маленькие населенные пункты, деревни), что позволит снизить социальную нагрузку с указанных организаций;
установить правила предоставления платежных услуг и уточнить требования к платежным системам, включая требования по безопасности проведения платежей;
установить требование о предоставлении банками доступа к счетам клиентов поставщикам платежных услуг инициирования платежа;
уточнить права и обязанности пользователей платежных услуг и установить их для поставщиков платежных услуг с целью обеспечения равноправного и справедливого подхода по отношению ко всем участникам платежного рынка;
уточнить полномочия Национального банка в области регулирования платежного рынка, надзора за платежными системами и поставщиками платежных услуг.
Принятие закона будет способствовать формированию благоприятного инвестиционного климата и развитию среднего и малого предпринимательства в Беларуси, развитию конкуренции в национальной платежной системе.
Свои замечания и предложения просим направлять на адрес электронной почты не позднее 17 октября 2019 г. включительно.
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