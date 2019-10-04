ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
07.10.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БПС-СБЕРБАНК ЗАПУСТИЛ ОНЛАЙН-КРЕДИТЫ, КОТОРЫЕ МОЖНО ОФОРМИТЬ В МОБИЛЬНОМ ИЛИ ИНТЕРНЕТ-БАНКЕ
09:50 07.10.2019

ОАО «БПС-Сбербанк» запустило онлайн-кредиты, которые можно оформить в мобильном или интернет-банке. За раз можно получить до 10 тысяч рублей, в том числе до 5 тысяч – без справки о доходах. Новую технологию банк называет революционной для белорусского рынка, а для ее работы используется искусственный интеллект.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, чтобы взять взаймы, не нужно идти или звонить в банк – требуется лишь карточка. Если ее нет, то после одобрения суммы «пластик» можно получить в любом офисе БПС-Сбербанка. Потребительский кредит с говорящим названием «Хочу в online!» выдают круглосуточно, то есть деньги можно получить и ночью, и в выходные. Рассмотрение заявки и перевод средств на карт-счет происходит в кратчайшие сроки – за все отвечает искусственный интеллект.

Онлайн-кредиты предоставляют на срок от года до пяти лет. Максимум можно получить 10 тысяч рублей, а без справки о доходах – 5 тысяч. Есть и минимальный порог – 300 рублей. Деньги выдают без скрытых комиссий под 13,7% годовых (ставка рефинансирования, увеличенная на 4,2 п.п.).

Кредиты доступны только физическим лицам. При этом стаж на текущем месте работы должен составлять, по меньшей мере, три месяца. Что важно, банк не спрашивает, на что именно нужны деньги. Кроме того, не требуются залог, поручительство или страховка.

«С запуском онлайн-кредитов банк в очередной раз формирует новый стандарт. Теперь можно в течение нескольких минут получить заемные средства для воплощения своих планов, даже не посещая банк. При этом мы позаботились о том, чтобы ставка была выгодной, а процесс оформления со смартфона или ноутбука – простым и понятным. Для оформления кредита нужно оставить заявку в мобильном или интернет-банке. Там же можно выбрать сумму и срок погашения займа. После одобрения останется подписать документы в онлайн-режиме – и средства будут перечислены на карточку», – подчеркнул заместитель председателя правления БПС-Сбербанка Олег Бородко.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 05.10.2019
валюта курс
EUR 2.2772
USD 2.0739
RUB 3.1942
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.10.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2772 -0.0026
USD 2.0739 -0.0091
RUB 3.1942 -0.0053
все курсы архив

Курсы в банках
на 07.10.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2670 2.2750
USD 2.0660 2.0720
RUB 3.1920 3.1980
подробнее

Конвертация в банках
на 07.10.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0950 1.1000
EUR/RUB 70.8000 71.2500
USD/RUB 64.6000 64.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте