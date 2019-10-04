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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БПС-СБЕРБАНК ПРЕДОСТАВИТ ДО 350 МЛН ДОЛЛАРОВ ИМПОРТЕРАМ
17:14 04.10.2019
ОАО «БПС-Сбербанк» предоставит компаниям-импортерам до 350 млн. долларов под долгосрочное финансирование импорта по сниженным ставкам. Это поможет белорусским предприятиям с приобретением необходимого оборудования и реализацией инвестпроектов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, долгосрочное финансирование внешнеторговых контрактов будет осуществляться в качестве подтвержденного аккредитива с привлечением ресурсов иностранных банков. Возможность привлечь ресурсы на специальных условиях действует ограниченный период.
«Под внешнеторговые сделки будут привлекаться ресурсы зарубежных банков в трех основных валютах. Сейчас мы говорим о сроке до 8 лет, но под сложные инвестиционные проекты готовы рассмотреть его увеличение. Несмотря на максимально простую структуру сделки, нам удалось сформировать интересные ставки для импортеров», — отметил заместитель председателя правления по корпоративному бизнесу БПС-Сбербанка Дмитрий Войтушко.
На особых условиях со сниженной ставкой БПС-Сбербанк профинансирует проекты на общую сумму до 350 млн долларов. При предоставлении ресурсов на срок 5-7 лет ставки в евро составят от 4% до 4,7% годовых, в долларах США – от 6,35% до 7,15%, в российских рублях – от 10,6% до 11,2%.
Среди ключевых преимуществ – заметно более гибкий график погашения, в отличие от работы через экспортные кредитные агентства, плюс возможность предоставления отсрочки по первому погашению. БПС-Сбербанк также возьмет на себя комплексную поддержку в согласовании и обсуждении финансовой составляющей сделки с иностранными контрагентами.
Финансирование доступно всем компаниям, вне зависимости от размера бизнеса и сферы деятельности. При этом банк использует гибкий подход к структурированию каждой сделки, исходя из индивидуальных потребностей компаний.
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