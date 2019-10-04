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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ С 29 ОКТЯБРЯ ЗАКРЫВАЕТ РЯД ЦЕНТРОВ РОЗНИЧНОГО БИЗНЕСА
16:50 04.10.2019
ОАО «Банк БелВЭБ» с 29 октября закрывает ряд центров розничного бизнеса.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это коснется следующих ЦРБ:
ЦРБ №290/1 – Минск, просп. Победителей, 29;
ЦРБ №570/1 – Минск, ул. Скрыганова, 6;
ЦРБ №510/1 – Брест, ул. Куйбышева, 13;
ЦРБ №690/1 – Пинск, у. Жолтовского, 51;
ЦРБ №550/2 – Могилев, ул. Гагарина, 79 (ТЦ «Евроопт»);
ЦРБ №650/2 – Бобруйск, ул. Минская, 111 (ТЦ «Евроопт»);
ЦРБ №760/1 – Лида, ул. Красноармейская, 63;
ЦРБ №580/1 – Борисов, ул. Чапаева, 1;
ЦРБ №580/2 – Борисов, ул. Заводская, 45;
ЦРБ №680/1 – Орша, ул. Мира, 4 (ТЦ «Центрум»);
ЦРБ №670/1 – Молодечно, ул. Громадовская, 8.
Закрытие офисов связано с активным развитием дистанционных каналов обслуживания и онлайн-услуг, а также в связи с изменением стратегии банка и подходов к формату обслуживания
Обслуживание физических и юридических лиц будет осуществляться в подразделениях банка, расположенных по следующим адресам:
ЦРБ №290/1 – в сервисном офисе № 700 – Минск, ул. Мясникова, 32;
ЦРБ №570/1 – в Минском отделении «Центральное», ул. Заславская, 10;
ЦРБ №510/1 – в Брестском региональном отделении – Брест, ул. Ленина, 66;
ЦРБ №690/1 – в отделение в Пинске, ул. Брестская, 9;
ЦРБ №550/2 – в Могилевском региональном отделении – Могилев, ул. Дзержинского, 7а;
ЦРБ № 650/2 – в отделении в Бобруйске, ул. Социалистическая, 64/36;
ЦРБ № 760/1 – в отделении в Лиде, ул. Кирова, 8;
ЦРБ № 580/1, ЦРБ № 580/2 – в отделении в Борисове, ул. Гагарина, 46а;
ЦРБ № 680/1 – в отделении в Орше, ул. Мира, 30;
ЦРБ № 670/1 – в отделении в Молодечно, ул. Виленская, 10.
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