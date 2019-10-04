ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
04.10.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БАНК БЕЛВЭБ С 29 ОКТЯБРЯ ЗАКРЫВАЕТ РЯД ЦЕНТРОВ РОЗНИЧНОГО БИЗНЕСА
16:50 04.10.2019

ОАО «Банк БелВЭБ» с 29 октября закрывает ряд центров розничного бизнеса.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это коснется следующих ЦРБ:

ЦРБ №290/1 – Минск, просп. Победителей, 29;

ЦРБ №570/1 – Минск, ул. Скрыганова, 6;

ЦРБ №510/1 – Брест, ул. Куйбышева, 13;

ЦРБ №690/1 – Пинск, у. Жолтовского, 51;

ЦРБ №550/2 – Могилев, ул. Гагарина, 79 (ТЦ «Евроопт»);

ЦРБ №650/2 – Бобруйск, ул. Минская, 111 (ТЦ «Евроопт»);

ЦРБ №760/1 – Лида, ул. Красноармейская, 63;

ЦРБ №580/1 – Борисов, ул. Чапаева, 1;

ЦРБ №580/2 – Борисов, ул. Заводская, 45;

ЦРБ №680/1 – Орша, ул. Мира, 4 (ТЦ «Центрум»);

ЦРБ №670/1 – Молодечно, ул. Громадовская, 8.

Закрытие офисов связано с активным развитием дистанционных каналов обслуживания и онлайн-услуг, а также в связи с изменением стратегии банка и подходов к формату обслуживания

Обслуживание физических и юридических лиц будет осуществляться в подразделениях банка, расположенных по следующим адресам:

ЦРБ №290/1 – в сервисном офисе № 700 – Минск, ул. Мясникова, 32;

ЦРБ №570/1 – в Минском отделении «Центральное», ул. Заславская, 10;

ЦРБ №510/1 – в Брестском региональном отделении – Брест, ул. Ленина, 66;

ЦРБ №690/1 – в отделение в Пинске, ул. Брестская, 9;

ЦРБ №550/2 – в Могилевском региональном отделении – Могилев, ул. Дзержинского, 7а;

ЦРБ № 650/2 – в отделении в Бобруйске, ул. Социалистическая, 64/36;

ЦРБ № 760/1 – в отделении в Лиде, ул. Кирова, 8;

ЦРБ № 580/1, ЦРБ № 580/2 – в отделении в Борисове, ул. Гагарина, 46а;

ЦРБ № 680/1 – в отделении в Орше, ул. Мира, 30;

ЦРБ № 670/1 – в отделении в Молодечно, ул. Виленская, 10.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 05.10.2019
валюта курс
EUR 2.2772
USD 2.0739
RUB 3.1942
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.10.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2772 -0.0026
USD 2.0739 -0.0091
RUB 3.1942 -0.0053
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.10.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2730 2.2770
USD 2.0710 2.0740
RUB 3.1910 3.1980
подробнее

Конвертация в банках
на 04.10.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/EUR 71.0000 71.2000
EUR/USD 1.0960 1.0990
USD/RUB 64.8000 65.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте