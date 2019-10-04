ОАО «Банк БелВЭБ» с 29 октября закрывает ряд центров розничного бизнеса.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это коснется следующих ЦРБ:

ЦРБ №290/1 – Минск, просп. Победителей, 29;

ЦРБ №570/1 – Минск, ул. Скрыганова, 6;

ЦРБ №510/1 – Брест, ул. Куйбышева, 13;

ЦРБ №690/1 – Пинск, у. Жолтовского, 51;

ЦРБ №550/2 – Могилев, ул. Гагарина, 79 (ТЦ «Евроопт»);

ЦРБ №650/2 – Бобруйск, ул. Минская, 111 (ТЦ «Евроопт»);

ЦРБ №760/1 – Лида, ул. Красноармейская, 63;

ЦРБ №580/1 – Борисов, ул. Чапаева, 1;

ЦРБ №580/2 – Борисов, ул. Заводская, 45;

ЦРБ №680/1 – Орша, ул. Мира, 4 (ТЦ «Центрум»);

ЦРБ №670/1 – Молодечно, ул. Громадовская, 8.

Закрытие офисов связано с активным развитием дистанционных каналов обслуживания и онлайн-услуг, а также в связи с изменением стратегии банка и подходов к формату обслуживания

Обслуживание физических и юридических лиц будет осуществляться в подразделениях банка, расположенных по следующим адресам:

ЦРБ №290/1 – в сервисном офисе № 700 – Минск, ул. Мясникова, 32;

ЦРБ №570/1 – в Минском отделении «Центральное», ул. Заславская, 10;

ЦРБ №510/1 – в Брестском региональном отделении – Брест, ул. Ленина, 66;

ЦРБ №690/1 – в отделение в Пинске, ул. Брестская, 9;

ЦРБ №550/2 – в Могилевском региональном отделении – Могилев, ул. Дзержинского, 7а;

ЦРБ № 650/2 – в отделении в Бобруйске, ул. Социалистическая, 64/36;

ЦРБ № 760/1 – в отделении в Лиде, ул. Кирова, 8;

ЦРБ № 580/1, ЦРБ № 580/2 – в отделении в Борисове, ул. Гагарина, 46а;

ЦРБ № 680/1 – в отделении в Орше, ул. Мира, 30;

ЦРБ № 670/1 – в отделении в Молодечно, ул. Виленская, 10.