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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПРИОРБАНК ЗАПУСТИЛ GARMIN PAY ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ КАРТОЧЕК VISA
16:20 04.10.2019
«Приорбанк» ОАО запустило платежный сервис Garmin Pay для держателей карточек Visa.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с помощью сервиса можно оплачивать покупки в одно касание спортивными часами Garmin. Привязать можно любую карточку Visa, кроме корпоративной. «Умными часами» можно оплачивать покупки везде, где принимают бесконтактную оплату — как Беларуси, так и за рубежом.
Для расчетов достаточно войти в электронный кошелек на часах и затем поднести их к бесконтактному терминалу. Операция происходит в доли секунды. О том, что оплата прошла, часы оповещают вибрацией. Пароль при расчете понадобится, если синхронизации часов с телефоном не было более 24 часов или часы снимались с руки, а также при покупках дороже 20 рублей. Все транзакции полностью защищены.
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