ОАО «Белгазпромбанк» и «Газпромбанк» АО в рамках IX Петербургского международного газового форума заключили соглашение об оказании услуг в сфере банковского сопровождения контрактов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, соглашение предусматривает совместное участие банков в крупных, в том числе инфраструктурных проектах Беларуси. Накопленный опыт Газпромбанка в области банковского сопровождения позволит предоставлять высококачественные услуги на международном уровне.

«Банковское сопровождение является одним из драйверов развития бизнеса Газпромбанка на территории Российской Федерации. Уже сейчас совместно с Белгазпромбанком мы прорабатываем несколько крупных проектов в области энергетики и жилищного строительства. Мы располагаем необходимым опытом, потенциалом и ресурсами, для того, чтобы заявить о себе на международном уровне и предложить рынку принципиально новый продукт - «Трансграничное банковское сопровождение», - отметил заместитель председателя правления Газпромбанка Александр Муранов.

«Для Белгазпромбанка это знаковое событие. Мы первые в Республике Беларусь готовы предложить клиентам подобный банковский продукт, который позволит существенно расширить корпоративный бизнес, а также подготовить почву для применения подобных банковских продуктов на государственном уровне. Для нас это одновременно и вызов, и возможность, и мы не упустим шанс ею воспользоваться», - подчеркнул заместитель председателя правления Белгазпромбанка Дмитрий Кузьмич.