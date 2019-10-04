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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛИНВЕСТБАНК ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВУЮ ПЛАТЕЖНУЮ КАРТОЧКУ С ПОВЫШЕННЫМ MONEY-BACK
13:16 04.10.2019
ОАО «Белинвестбанк» представляет новую банковскую платежную карточку JOKER.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, владелец карточки получает повышенный размер money-back по расходным безналичным операциям в организациях торговли и сервиса и возможность не просто быть пользователем карточки, а создателем своего money-back, исходя из собственных возможностей, желаний и планов.
Уникальность JOKER состоит в том, что клиенту предоставляется возможность самому выбрать «любимую» категорию организаций торговли и сервиса, при расчетах в которой он будет получать повышенный размер money-back – 5%. Такой доход, выплачиваемый владельцу счета от суммы оплаты в виде процентов, действует до конца 2019 года. С 1 января 2020 года размер money-back по карте JOKER в «любимой» категории составит 3%.
При расчетах карточкой JOKER в остальных категориях организаций торговли и сервиса владельцу карточки также будут возвращаться деньги в размере 1%. Срок действия карточки – три года.
«Мы выпустили карту, которая может максимально соответствовать потребностям и стилю жизни человека. Он сам настраивает категорию, по которой будет получать повышенный money-back в зависимости от того, какие планы у него в этом месяце: просто обычный ритм жизни или намечаются рабочие поездки, отдых, большой праздник. Владелец JOKER сможет получить наибольшую выгоду от использования карты. Ведь теперь не клиент подстраивается под продукт, а продукт под клиента», – рассказал заместитель председателя правления ОАО «Белинвестбанк» Александр Филиппович.
Первоначально категорию предприятий торговли и сервиса для получения повышенного размера money-back можно выбрать при получении карточки в подразделении банка. В дальнейшем с помощью Интернет-банкинга можно самостоятельно менять любимую категорию, но не чаще одного раза в 30 дней.
Выпуск карточки JOKER – бесплатный. Если оборот по ней составит не менее 700 рублей в месяц (или, в зависимости от валюты счета, 350 долларов США/350 евро), то за ее обслуживание в следующем месяце платить не придется.
В остальных случаях плата будет взиматься один раз в 30 дней в размере 3,99 рубля.
Тем, кто оформит JOKER до конца октября 2019 года, платить за первые 30 дней обслуживания карты с даты ее выдачи не нужно.
Владелец JOKER может бесплатно оформить дополнительную карточку на выбор – Visa Classic, Visa Classic Mini, Mastercard Standard (в том числе «Моцная картка»), Visa Gold (в том числе бесконтактный стикер) или Mastercard Gold.
Предусмотрено бесплатное SMS-оповещение.
Снятие наличных в банкоматах банков-нерезидентов (за рубежом) осуществляется без комиссии.
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