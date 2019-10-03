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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


НАЦБАНК ОТНЕС К НЕДОБРОСОВЕСТНЫМ ПРАКТИКАМ БАНКОВ НАВЯЗЫВАНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
12:08 04.10.2019

Национальный банк Беларуси направил в адрес финансовых учреждений страны письмо, в котором проанализирована деятельность банков в части выявления недобросовестных практик при осуществлении розничных операций.

Как говорится в письме, к примерам недобросовестных практик банков следует относить:

настойчивое предложение (навязывание) заключения договора страхования (медицинских расходов, жизни и здоровья и др.), не связанного с обеспечением исполнения обязательств по кредитному договору, при предоставлении кредита;

не представление заявителю информации о возможности заключения кредитного договора без заключения договора страхования и иных договоров на оказание платных услуг;

непредставление заявителю информации о возможности заключения договора страхования в иных страховых организациях, отличных от предлагаемых банком;

увеличение размера процентов за пользование кредитом в случае несогласия заявителя с заключением договора добровольного страхования, не связанного с обеспечением исполнения обязательств по кредитному договору;

предложение банка предоставить обеспечение по кредитному договору в случае отказа заявителя от заключения договора добровольного страхования, не связанного с обеспечением исполнения обязательств по кредитному договору;

включение в обязательном порядке суммы страхового взноса по договору добровольного страхования в сумму предоставляемого кредита.

«Банкам следует учитывать изложенное при организации работы с клиентами в целях недопущения недобросовестных практик в своей деятельности», – отмечено в письме.
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