|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|04.10.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НАЦБАНК ОТНЕС К НЕДОБРОСОВЕСТНЫМ ПРАКТИКАМ БАНКОВ НАВЯЗЫВАНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
12:08 04.10.2019
Национальный банк Беларуси направил в адрес финансовых учреждений страны письмо, в котором проанализирована деятельность банков в части выявления недобросовестных практик при осуществлении розничных операций.
Как говорится в письме, к примерам недобросовестных практик банков следует относить:
настойчивое предложение (навязывание) заключения договора страхования (медицинских расходов, жизни и здоровья и др.), не связанного с обеспечением исполнения обязательств по кредитному договору, при предоставлении кредита;
не представление заявителю информации о возможности заключения кредитного договора без заключения договора страхования и иных договоров на оказание платных услуг;
непредставление заявителю информации о возможности заключения договора страхования в иных страховых организациях, отличных от предлагаемых банком;
увеличение размера процентов за пользование кредитом в случае несогласия заявителя с заключением договора добровольного страхования, не связанного с обеспечением исполнения обязательств по кредитному договору;
предложение банка предоставить обеспечение по кредитному договору в случае отказа заявителя от заключения договора добровольного страхования, не связанного с обеспечением исполнения обязательств по кредитному договору;
включение в обязательном порядке суммы страхового взноса по договору добровольного страхования в сумму предоставляемого кредита.
«Банкам следует учитывать изложенное при организации работы с клиентами в целях недопущения недобросовестных практик в своей деятельности», – отмечено в письме.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 04.10.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 03.10.2019
Курсы в банках
на 04.10.2019
Конвертация в банках
на 04.10.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте