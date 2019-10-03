В некоторых расчетно-кассовых центра ЗАО «Идея Банк» до 12 октября не будет осуществляться прием денег от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для зачисления на счета (открытые в Идея Банке) в связи с проведение технических работ в этих РКЦ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это коснется следующих РКЦ:

РКЦ №2, Минск, пересечение Логойского тракта и МКАД, ТЦ «Бигс»;

РКЦ №16, Бобруйск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 33, ТЦ «Корона»;

РКЦ №40, Могилев, Минское шоссе, 31, ТЦ «Парк сити»;

РКЦ №1, Минск, ул. Кальварийская, 24, ТЦ «Корона».