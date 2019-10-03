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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В НЕКОТОРЫХ РКЦ ИДЕЯ БАНКА ДО 12 ОКТЯБРЯ НЕ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ПРИЕМ ДЕНЕГ ОТ ЮРЛИЦ И ИП
09:36 04.10.2019
В некоторых расчетно-кассовых центра ЗАО «Идея Банк» до 12 октября не будет осуществляться прием денег от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для зачисления на счета (открытые в Идея Банке) в связи с проведение технических работ в этих РКЦ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это коснется следующих РКЦ:
РКЦ №2, Минск, пересечение Логойского тракта и МКАД, ТЦ «Бигс»;
РКЦ №16, Бобруйск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 33, ТЦ «Корона»;
РКЦ №40, Могилев, Минское шоссе, 31, ТЦ «Парк сити»;
РКЦ №1, Минск, ул. Кальварийская, 24, ТЦ «Корона».
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