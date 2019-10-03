В ОАО «АСБ Беларусбанк» в связи с необходимостью проведения технических работ будет ограничено время совершения операций по счетам (договорам), оформленным в филиале №633, ЦБУ №№607, 609, 613, 615, 620, 623.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, так, с 22.00 3 октября до 9.00 7 октября будут недоступны операции:

по вкладным счетам физических лиц в системах дистанционного банковского обслуживания (Интернет-банкинг, М-банкинг) и устройствах самообслуживания;

по кредитам физических лиц во всех каналах обслуживания.

С 4 октября по мере завершения работы отделений указанных учреждений банка, но не позднее 19:00 будут недоступны операции по вкладным счетам физических лиц во всех подразделениях ОАО «АСБ Беларусбанк». Возможность совершения операций будет возобновлена не ранее 9.00 7 октября.

С 23.59 3 октября до 9.00 7 октября не будут осуществляться операции по открытию текущих счетов, доступ к которым обеспечен при использовании банковской платежной карточки, а также действия по ранее выпущенным платежным карточкам клиентов указанных учреждений банка с непосредственным обращением к счету (перевыпуск, продление, дубликат).

Операции непосредственно с использованием банковской платежной карточки совершаются без ограничений.