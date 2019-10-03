ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
03.10.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


В БЕЛАРУСБАНКЕ С 3 ПО 7 ОКТЯБРЯ БУДЕТ ОГРАНИЧЕНО ВРЕМЯ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО НЕКОТОРЫМ СЧЕТАМ
17:25 03.10.2019

В ОАО «АСБ Беларусбанк» в связи с необходимостью проведения технических работ будет ограничено время совершения операций по счетам (договорам), оформленным в филиале №633, ЦБУ №№607, 609, 613, 615, 620, 623.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, так, с 22.00 3 октября до 9.00 7 октября будут недоступны операции:

по вкладным счетам физических лиц в системах дистанционного банковского обслуживания (Интернет-банкинг, М-банкинг) и устройствах самообслуживания;

по кредитам физических лиц во всех каналах обслуживания.

С 4 октября по мере завершения работы отделений указанных учреждений банка, но не позднее 19:00 будут недоступны операции по вкладным счетам физических лиц во всех подразделениях ОАО «АСБ Беларусбанк». Возможность совершения операций будет возобновлена не ранее 9.00 7 октября.

С 23.59 3 октября до 9.00 7 октября не будут осуществляться операции по открытию текущих счетов, доступ к которым обеспечен при использовании банковской платежной карточки, а также действия по ранее выпущенным платежным карточкам клиентов указанных учреждений банка с непосредственным обращением к счету (перевыпуск, продление, дубликат).

Операции непосредственно с использованием банковской платежной карточки совершаются без ограничений.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 04.10.2019
валюта курс
EUR 2.2798
USD 2.0830
RUB 3.1995
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.10.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2798 -0.0021
USD 2.0830 -0.0076
RUB 3.1995 +0.0052
все курсы архив

Курсы в банках
на 03.10.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2760 2.2810
USD 2.0780 2.0830
RUB 3.1950 3.2000
подробнее

Конвертация в банках
на 03.10.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0930 1.0970
EUR/RUB 71.1500 71.4000
USD/RUB 65.0000 65.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте