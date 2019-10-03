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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ПРИОРБАНК ЗАПУСТИЛ SAMSUNG PAY ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ КАРТОЧЕК VISA
16:35 03.10.2019

«Приорбанк» ОАО запустило мобильный платежный сервис Samsung Pay для держателей карточек Visa.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для того чтобы начать рассчитываться смартфоном или носимыми устройствами Samsung, нужно ввести данные карточки или отсканировать ее в приложении Samsung Pay. Приложение уже предустановлено на всех моделях, поддерживающих сервис.

Samsung Pay принимается к оплате везде, где можно оплатить покупку по обычной банковской карточке по бесконтактной технологии или магнитной полосе. Благодаря собственной технологии MST (Magnetic Secure Transmission) Samsung Pay позволяет оплачивать покупки на любых терминалах – не только тех, которые поддерживают бесконтактную оплату.

Рассчитываться с помощью Samsung Pay просто и безопасно. Вместо номера карточки используется специальный цифровой код, созданный случайным образом – токен. Для каждой покупки требуется авторизация пользователя приложения по отпечатку пальца, радужке глаз (в зависимости от модели смартфона) или PIN-коду приложения, поэтому совершать покупки сможет только владелец.
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