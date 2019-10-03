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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛИНВЕСТБАНК ИЗМЕНИЛ УСЛОВИЯ ПО РУБЛЕВОМУ ВКЛАДУ «ЛИЧНЫЙ ВЫБОР»
15:52 03.10.2019
ОАО «Белинвестбанк» с 2 октября изменило условия по вкладу в национальной валюте «Личный выбор».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь разместить деньги в белорусских рублях во вклад «Личный выбор» по фиксированной процентной ставке на 35 дней можно под 8,7% годовых. При размещении средств сроком на 3 месяца процентная ставка составляет 8,9% годовых.
По остальным вкладам Белинвестбанка в белорусских рублях продолжает действовать переменная годовая процентная ставка. Она зависит от ставки по постоянно доступным операциям поддержки ликвидности в форме кредита овернайт (СКО), установленной Национальным банком Беларуси.
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