ОАО «Белинвестбанк» с 2 октября изменило условия по вкладу в национальной валюте «Личный выбор».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь разместить деньги в белорусских рублях во вклад «Личный выбор» по фиксированной процентной ставке на 35 дней можно под 8,7% годовых. При размещении средств сроком на 3 месяца процентная ставка составляет 8,9% годовых.

По остальным вкладам Белинвестбанка в белорусских рублях продолжает действовать переменная годовая процентная ставка. Она зависит от ставки по постоянно доступным операциям поддержки ликвидности в форме кредита овернайт (СКО), установленной Национальным банком Беларуси.