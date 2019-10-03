ОАО «Банк БелВЭБ» со 2 октября изменило условия и формы договоров по некоторым онлайн-вкладам (депозитам) физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, так, новые формы договоров банковского вклада (депозита) (условия публичной оферты) будут применяться для «Интернет-вкла@да», «Сберегательный вкл@да» и депозита «Зручны анла@йн». С текстами договоров можно ознакомиться на сайте услуги «Интернет-банк».

Кроме того, Банк БелВЭБ изменяет некоторые условия по отдельным онлайн-вкладам. В частности, договор депозита «Интернет-вкла@д» автоматически продлевается (пролонгируется) в дату его окончания, если клиент не предъявил банку письменное требование о возврате такого вклада по установленной форме до даты его окончания включительно.

По вкладу до востребования «Зручны анла@йн» дополняется новый способ выплаты процентов: путем их зачисления на депозитный счет клиента (капитализации процентов).