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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ ИЗМЕНИЛ УСЛОВИЯ ПО НЕКОТОРЫМ ОНЛАЙН-ВКЛАДАМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
14:48 03.10.2019
ОАО «Банк БелВЭБ» со 2 октября изменило условия и формы договоров по некоторым онлайн-вкладам (депозитам) физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, так, новые формы договоров банковского вклада (депозита) (условия публичной оферты) будут применяться для «Интернет-вкла@да», «Сберегательный вкл@да» и депозита «Зручны анла@йн». С текстами договоров можно ознакомиться на сайте услуги «Интернет-банк».
Кроме того, Банк БелВЭБ изменяет некоторые условия по отдельным онлайн-вкладам. В частности, договор депозита «Интернет-вкла@д» автоматически продлевается (пролонгируется) в дату его окончания, если клиент не предъявил банку письменное требование о возврате такого вклада по установленной форме до даты его окончания включительно.
По вкладу до востребования «Зручны анла@йн» дополняется новый способ выплаты процентов: путем их зачисления на депозитный счет клиента (капитализации процентов).
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