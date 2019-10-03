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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК ЗАКЛЮЧИЛ СОГЛАШЕНИЕ ПО ПОСТФИНАНСИРОВАНИЮ С БЕЛЬГИЙСКИМ KBC BANK NV
13:03 03.10.2019
ОАО «Белагропромбанк» 30 сентября заключило соглашение по постфинансированию с KBC Bank NV (Бельгия).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, расширение инструментария финансирования в рамках двустороннего сотрудничества придаст импульс развитию существующих взаимоотношений между двумя финансовыми институтами и предоставит дополнительные возможности для увеличения объемов финансирования торговых операций белорусских компаний.
«Индивидуальный подход к каждому проекту и обширные возможности KBC Bank NV (Бельгия) по участию в реализации внешнеторговых сделок с бенефициарами из множества стран мира в совокупности с наличием необходимой договорной базы позволит ОАО «Белагропромбанк» комплексно и своевременно удовлетворять потребности клиентов по привлечению иностранных кредитных ресурсов на наиболее выгодных условиях», – отметили в Белагропромбанке.
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