ОАО «Белагропромбанк» 30 сентября заключило соглашение по постфинансированию с KBC Bank NV (Бельгия).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, расширение инструментария финансирования в рамках двустороннего сотрудничества придаст импульс развитию существующих взаимоотношений между двумя финансовыми институтами и предоставит дополнительные возможности для увеличения объемов финансирования торговых операций белорусских компаний.

«Индивидуальный подход к каждому проекту и обширные возможности KBC Bank NV (Бельгия) по участию в реализации внешнеторговых сделок с бенефициарами из множества стран мира в совокупности с наличием необходимой договорной базы позволит ОАО «Белагропромбанк» комплексно и своевременно удовлетворять потребности клиентов по привлечению иностранных кредитных ресурсов на наиболее выгодных условиях», – отметили в Белагропромбанке.