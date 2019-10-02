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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК ПРИВЛЕЧЕТ ЗАЕМ НА 100 МЛН ЕВРО ОТ КИТАЙСКОГО БАНКА РАЗВИТИЯ
11:22 03.10.2019
ОАО «АСБ Беларусбанк» привлечет под гарантии правительства Беларуси внешний заем на 100 млн евро от Банка развития Китая. Это следует из постановления Совета министров №674 от 1 октября 2019 г., опубликованного сегодня на Национальном правовом интернет-портале.
Согласно документу, гарантия правительства предоставляется после заключения договора о порядке использования и погашения гарантированного займа между Министерством финансов и ОАО «АСБ Беларусбанк» и внесения банком в республиканский бюджет платы за предоставление гарантии правительства. Плата за предоставление гарантии правительства производится единовременно в евро в размере 1% от суммы гарантированного займа.
Беларусбанку поручено обеспечить целевое использование средств гарантированного займа, его своевременное погашение, уплату процентов и иных платежей за пользование им.
Постановление вступает в силу со дня его принятия.
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