ОАО «АСБ Беларусбанк» привлечет под гарантии правительства Беларуси внешний заем на 100 млн евро от Банка развития Китая. Это следует из постановления Совета министров №674 от 1 октября 2019 г., опубликованного сегодня на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно документу, гарантия правительства предоставляется после заключения договора о порядке использования и погашения гарантированного займа между Министерством финансов и ОАО «АСБ Беларусбанк» и внесения банком в республиканский бюджет платы за предоставление гарантии правительства. Плата за предоставление гарантии правительства производится единовременно в евро в размере 1% от суммы гарантированного займа.

Беларусбанку поручено обеспечить целевое использование средств гарантированного займа, его своевременное погашение, уплату процентов и иных платежей за пользование им.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.