ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) с 3 октября вносит изменения в Перечень вознаграждений.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, так, из Перечня исключен пункт о коэффициенте начисления баллов по услуге «Альфа-Белавиа», т.к. данный коэффициент применяется в зависимости от типа карты в соответствии с Договором о комплексном банковском обслуживании.

Кроме этого, к пункту о процентной ставке по услуге «Копилка» дополнено примечание о начислении данного процента к услуге, подключенной с 8 августа 2019 года; внесены дополнения в Наборы привилегий в части ссылки на пункт тарифов по типам карточек, которые можно перевыпустить бесплатно до истечения срока действия.