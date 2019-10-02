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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА-БАНК (БЕЛАРУСЬ) ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ
10:43 03.10.2019
ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) с 3 октября вносит изменения в Перечень вознаграждений.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, так, из Перечня исключен пункт о коэффициенте начисления баллов по услуге «Альфа-Белавиа», т.к. данный коэффициент применяется в зависимости от типа карты в соответствии с Договором о комплексном банковском обслуживании.
Кроме этого, к пункту о процентной ставке по услуге «Копилка» дополнено примечание о начислении данного процента к услуге, подключенной с 8 августа 2019 года; внесены дополнения в Наборы привилегий в части ссылки на пункт тарифов по типам карточек, которые можно перевыпустить бесплатно до истечения срока действия.
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