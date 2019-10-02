ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
03.10.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ИДЕЯ БАНК СНИЗИЛ СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ ДЛЯ ФИЗЛИЦ
09:35 03.10.2019

ЗАО «Идея Банк» с 1 октября снизило ставки по кредитам для физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, размер процентной ставки по кредитам «Стандартный», «Мечтай», «Большой», «Консолидация», Online составляет 13,7% (ранее 13,81%); по кредиту CREDO – 13,7%, грейс-ставка – 0,0001% годовых, льготная ставка – 9,9% годовых (ранее 13,81%, грейс-ставка – 0,0001% годовых, льготная ставка – 9,9% годовых).
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 03.10.2019
валюта курс
EUR 2.2819
USD 2.0906
RUB 3.1943
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 02.10.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2819 +0.0127
USD 2.0906 +0.0075
RUB 3.1943 -0.0102
все курсы архив

Курсы в банках
на 03.10.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2800 2.2830
USD 2.0830 2.0850
RUB 3.1910 3.2030
подробнее

Конвертация в банках
на 03.10.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0920 1.0970
EUR/RUB 71.2000 71.5000
USD/RUB 65.0000 65.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте