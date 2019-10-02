БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ИДЕЯ БАНК СНИЗИЛ СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ ДЛЯ ФИЗЛИЦ

09:35 03.10.2019 ЗАО «Идея Банк» с 1 октября снизило ставки по кредитам для физических лиц. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, размер процентной ставки по кредитам «Стандартный», «Мечтай», «Большой», «Консолидация», Online составляет 13,7% (ранее 13,81%); по кредиту CREDO – 13,7%, грейс-ставка – 0,0001% годовых, льготная ставка – 9,9% годовых (ранее 13,81%, грейс-ставка – 0,0001% годовых, льготная ставка – 9,9% годовых).