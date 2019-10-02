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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА-БАНК (БЕЛАРУСЬ) ИЗМЕНИЛ СТАВКИ ПО РУБЛЕВЫМ ВКЛАДАМ
17:39 02.10.2019
ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) с 1 октября изменило ставки по вновь заключаемым вкладам в BYN «Альфа-Вклад» (отзывный).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, размер процентных ставок установлен: на 6 и 18 месяцев – 7,19% годовых.
Для действующих вкладов ставка не меняется.
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