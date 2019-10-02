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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
РРБ-БАНК ПРЕДСТАВИЛ НОВЫЙ ЗАРПЛАТНЫЙ ПРОЕКТ
17:14 02.10.2019
ЗАО «РРБ-Банк» представило новый зарплатный проект «Наоборот», по которому именно клиент, а не банк, будет получать комиссию за перечисление денег на карточки сотрудников.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, вознаграждение клиенту составит 1,2% годовых от суммы перечисления, которое он будет получать на ежемесячной основе (при соблюдении остатка на счете фирмы не менее суммы ежемесячной зарплаты).
В связке с зарплатным проектом клиент получает:
СМС-подпись вместо USB-ключа в Интернет-банке;
бесплатное мобильное приложение с возможностью проведения платежей;
бесплатные премиум-карты международной системы Visa и национальной системы Белкарт со скидками и привилегиями, с мани-бэк до 2% по всему миру;
кредиты для сотрудников с грейс-периодом по ставке 0,1% годовых.
По этому зарплатному проекту предусмотрено бесплатное снятие наличных в любой валюте в устройствах ЗАО «РРБ-Банк» и банков-партнеров (ОАО «Банк БелВЭБ», ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь), ОАО «Банк Дабрабыт», ОАО «Технобанк», ЗАО «Идея Банк»).
Чтобы подключить зарплатный проект, необходимо:
заполнить заявку;
заключить договор (с минимальным пакетом документов);
через 5 дней получить карты прямо у себя в офисе;
получить 1,2% годовых в конце месяца на свой счет от банка.
«Этим проектом мы закладываем фундамент для новых банковских продуктов и сервисов, порой неожиданных, но востребованных рынком. Мы намерены удивлять, вдохновлять и… ломать стереотипы в целом о банке!» - отметила автор зарплатного проекта «Наоборот», член правления ЗАО «РРБ-Банк» Екатерина Харитонова.
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