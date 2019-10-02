ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) представило обновленную версию услуги «Мобильный Банк» и сервиса «Интернет-банк» для физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, помимо обновленного современного интерфейса, физическим лицам в услуге «Мобильный Банк» стали доступны новые online услуги и сервисы: оформление онлайн-заявки на кредит; QR-платежи в системе ЕРИП; вход в приложении с использованием средств биометрии и многое другое.

Существенные изменения произошли и в хорошо знакомых клиентам сервисах: переводы с карточки на карточку, управление счетами, вкладами и лимитами, погашение кредитов. Все операции теперь возможно осуществлять в более дружелюбном интерфейсе и в пару кликов.

Для подключения обновленной услуги «Мобильный Банк» достаточно с мобильного устройства загрузить из маркета App Store или Google Play приложение VTB mBank (Belarus). Помимо этого, всем клиентам банка стала доступна обновленная версия сервиса «Интернет-Банк», доступ к которому можно получить по ссылке https://online.vtb.by.

Теперь пользоваться услугами банка ВТБ (Беларусь) клиентам стало еще проще: интуитивно понятный интерфейс обновленной версии услуги «Мобильный Банк» с расширенным функционалом позволит не только осуществлять хорошо известные операции, но и обратить внимание на новые сервисы и услуги.

«В процессе разработки приложения огромное внимание было уделено удобству использования услуги «Мобильный Банк» и для того, чтобы сделать опыт использования системы наиболее позитивным были добавлены возможности настройки приложения в соответствии с пожеланиями клиента. Клиенты могут присваивать собственные названия карточкам, счетам, кредитам и вкладам, сохранять необходимую информацию во внутренней почте и самостоятельно формировать перечень «Мои платежи». Установка и использование услуги «Мобильный Банк» осуществляется бесплатно», - отметил начальник отдела развития цифрового банкинга банка ВТБ (Беларусь) Дмитрий Змачинский.

Банк ВТБ (Беларусь) планирует до конца 2019 года предоставлять клиентам возможность пользоваться как сервисами действующих систем дистанционного банковского обслуживания, так и обновленной услуги «Мобильный Банк» и сервиса «Интернет-банк».