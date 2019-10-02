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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ ПРЕКРАТИЛ ЭКСПЛУАТАЦИЮ АВТОМАТИЧЕСКОГО СЕЙФА №17 В МИНСКЕ
16:19 02.10.2019
ОАО «Банк БелВЭБ» с 1 октября прекратило эксплуатацию автоматического сейфа №17 для сдачи наличной выручки, расположенного по адресу: Минск, ул. Кульман, 3.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в Минске аналогичные устройства расположены по следующим адресам: сервисный офис №700 (ул. Мясникова, 32) – круглосуточно; расчетно-кассовый центр «Луч» (пр-т. Независимости, 95) – в режиме работы РКЦ; Минское отделение «Центральное» (ул. Заславская, 10) – в круглосуточном режиме.
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