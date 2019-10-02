БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БЕЛАРУСБАНК ЗАКРЫВАЕТ ФИЛИАЛ №700 – МОГИЛЕВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

15:37 02.10.2019 ОАО «АСБ Беларусбанк» закрывает филиал №700 — Могилевское областное управление. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, последний рабочий день филиала-управления – 6 ноября 2019 года. С 7 ноября 2019 года на его базе создается Могилевское областное управление №700 ОАО «АСБ Беларусбанк». Дата прекращения филиалом №700 — Могилевским областным управлением участия в межбанковских расчетах — 07.11.2019 г. БИК преемника AKBBBY2X — ОАО «АСБ Беларусбанк».