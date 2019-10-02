ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
02.10.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛАРУСБАНК ЗАКРЫВАЕТ ФИЛИАЛ №700 – МОГИЛЕВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
15:37 02.10.2019

ОАО «АСБ Беларусбанк» закрывает филиал №700 — Могилевское областное управление.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, последний рабочий день филиала-управления – 6 ноября 2019 года. С 7 ноября 2019 года на его базе создается Могилевское областное управление №700 ОАО «АСБ Беларусбанк».

Дата прекращения филиалом №700 — Могилевским областным управлением участия в межбанковских расчетах — 07.11.2019 г. БИК преемника AKBBBY2X — ОАО «АСБ Беларусбанк».
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 03.10.2019
валюта курс
EUR 2.2819
USD 2.0906
RUB 3.1943
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 02.10.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2819 +0.0127
USD 2.0906 +0.0075
RUB 3.1943 -0.0102
все курсы архив

Курсы в банках
на 02.10.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2780 2.2830
USD 2.0860 2.0910
подробнее

Конвертация в банках
на 02.10.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0880 1.0940
EUR/RUB 71.2000 71.7000
USD/RUB 65.3000 65.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте