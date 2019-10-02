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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ИЗМЕНИЛ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
13:50 02.10.2019
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) с 1 октября изменило процентные ставки по вновь принимаемым вкладам.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставки установлены:
по договорам срочного безотзывного банковского вклада (депозита) в белорусских рублях «Окно возможностей» на 190 дней, 395 дней, 732 дня, 3 года в размере 9,62%, 12,77%, 12,77%, 12,77% годовых соответственно;
по договорам срочного безотзывного банковского вклада (депозита) в белорусских рублях «Доходный» на 732 дня, 3 года в размере 12,77% годовых;
по срочным безотзывным банковским вкладам (депозитам) для физических лиц в белорусских рублях «Дуэт в BYN» на срок 395 дней, 732 дня, 3 года в размере 12,77% годовых;
по договорам срочного безотзывного банковского вклада (депозита) в белорусских рублях «ВТБ-Enter» на 190 дней, 395 дней, 732 дня, 3 года в размере 9,72%,12,87%, 12,87%, 12,87% годовых соответственно;
по договорам срочного отзывного банковского вклада (депозита) в белорусских рублях «Окно возможностей на 95 дней, 190 дней, 395 дней, 3 года в размере 7,19%;
по договорам срочного отзывного банковского вклада (депозита) в евро «Окно возможностей» на 95 дней, 190 дней, 395 дней, 732 дня, 3 года в размере 0,01% годовых;
по договорам срочного безотзывного банковского вклада (депозита) в евро «Окно возможностей» на срок 95 дней, 190 дней, 395 дней, 732 дня, 3 года в размере 0,01% годовых;
по договорам срочного безотзывного банковского вклада (депозита) в долларах США «Окно возможностей» на 3 года в размере 2,60% годовых.
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