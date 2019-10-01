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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ЗАСТРАХОВАТЬ ПЛАТЕЖНУЮ КАРТУ МОЖНО В ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГЕ БЕЛАРУСБАНКА
11:41 02.10.2019
Страховой продукт ОАО «АСБ Беларусбанк» для банковских карточек «С картой под защитой» стал доступен пользователям системы Интернет-банкинг.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в этом продукте объединены страхование карточки, а также покупок, приобретенных с ее помощью. Стоимость страховки на год — от 10 руб.
Страховка покроет расходы на перевыпуск карты. Также компания вернет украденные деньги и выплатит компенсацию даже в случае утраты или повреждения оплаченного застрахованной карточкой товара (стоимостью более 50 долларов).
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