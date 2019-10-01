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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛАРУСБАНК СНИЗИЛ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ НА ЖИЛЬЕ
09:52 02.10.2019

ОАО «АСБ Беларусбанк» с 1 октября снизило процентные ставки по вновь заключаемым кредитным договорам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья на условиях, определенных банком.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, процентная ставка по такому кредиту теперь составляет ставку рефинансирования Национального банка Беларуси, увеличенную на 4,2 процентного пункта.

Кроме того, с 1 октября аналогичное снижение процентной ставки банк осуществил и по ряду кредитов на потребительские нужды.
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