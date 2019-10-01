БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БЕЛАРУСБАНК СНИЗИЛ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ НА ЖИЛЬЕ

09:52 02.10.2019 ОАО «АСБ Беларусбанк» с 1 октября снизило процентные ставки по вновь заключаемым кредитным договорам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья на условиях, определенных банком. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, процентная ставка по такому кредиту теперь составляет ставку рефинансирования Национального банка Беларуси, увеличенную на 4,2 процентного пункта. Кроме того, с 1 октября аналогичное снижение процентной ставки банк осуществил и по ряду кредитов на потребительские нужды.