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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БПС-СБЕРБАНК ИЗМЕНЯЕТ УСЛОВИЯ СНЯТИЯ НАЛИЧНЫХ ПО КАРТОЧКАМ БАНКОВ-НЕРЕЗИДЕНТОВ
17:42 01.10.2019
ОАО «БПС-Сбербанк» изменяет условия выдачи наличных денег по карточкам, эмитированным банками-нерезидентами.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, так, с 1 октября вводится комиссия за снятие наличной иностранной валюты в банкоматах банка по картам, эмитированным банками-нерезидентами, комиссия составит 2% от снимаемой суммы.
Также изменились условия выдачи наличной иностранной валюты в кассах банка по картам, эмитированным банками, входящими в ПАО Сбербанк. С 01.10.2019 размер комиссии за получение наличной иностранной валюты в кассах банка составит 2% от суммы (ранее – 1% от снимаемой суммы).
При этом размер комиссии за выдачу белорусских рублей как в кассах банка, так и банкоматной сети не изменился.
Нововведения не коснутся операций по картам БПС-Сбербанка, а также иным карточкам, эмитированными белорусскими банками. Держатели карт БПС-Сбербанка, как и ранее, могут воспользоваться бескомиссионным снятием наличных денег в объединенной сети банкоматов, в которую входит более 1700 устройств банка и ОАО «АСБ Беларусбанк».
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