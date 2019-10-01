|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|01.10.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК ДАБРАБЫТ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ ПОГАСИЛ БИВАЛЮТНЫЙ СИНДИЦИРОВАННЫЙ КРЕДИТ
16:22 01.10.2019
ОАО «Банк Дабрабыт» 30 сентября в полном объеме и с четким соблюдением графика погасило крупнейший в истории банка синдицированный кредит.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, кредит был привлечен в марте 2018 года, его объем составил 20 млн евро и 1 млн долларов. Участниками сделки стали 8 российских кредитных организаций.
«Выполнение Банком Дабрабыт принятых обязательств перед банками-кредиторами в полном объеме и в установленные сроки служит подтверждением стабильного функционирования Банка Дабрабыт и его безупречной деловой репутации», – отметили в банке.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 02.10.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 01.10.2019
Курсы в банках
на 01.10.2019
Конвертация в банках
на 01.10.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте