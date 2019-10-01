ОАО «Банк Дабрабыт» 30 сентября в полном объеме и с четким соблюдением графика погасило крупнейший в истории банка синдицированный кредит.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, кредит был привлечен в марте 2018 года, его объем составил 20 млн евро и 1 млн долларов. Участниками сделки стали 8 российских кредитных организаций.

«Выполнение Банком Дабрабыт принятых обязательств перед банками-кредиторами в полном объеме и в установленные сроки служит подтверждением стабильного функционирования Банка Дабрабыт и его безупречной деловой репутации», – отметили в банке.