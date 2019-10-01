Инновационная технология в сфере международных расчетов SWIFT Global Payments Innovation (gpi) с нынешнего дня доступна белорусским компаниям. На ее основе ОАО «Белинвестбанк» запустило сервис «ONLINE-трекер валютного платежа».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, организациям, которые ведут активную внешнеэкономическую деятельность, он позволяет в режиме реального времени отслеживать движение платежей при осуществлении международных расчетов. Банк стал первым среди отечественных кредитно-финансовых институтов, который предоставил своим клиентам такую возможность.

SWIFT gpi – международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. Данная система позволяет финансовым учреждениям во всем мире отправлять и получать информацию о финансовых операциях в безопасной, стандартизированной и надежной форме. SWIFT gpi увеличивает скорость проведения платежей, повышает их прозрачность.

Сервис «ONLINE – трекер валютного платежа» от Белинвестбанка в режиме реального времени отслеживает весь маршрут прохождения валютного платежа, его статус в другом банке, дату и время обработки, а также размер комиссии и сумму перевода.

«В условиях стремительно меняющегося мира, развития технологий и скорости принятия решений, наши клиенты ценят не только доступность услуг и их безопасность. Для них также важны открытость процессов, позволяющих комфортно управлять финансовыми потоками и максимально быстро реагировать на малейшие изменения рынка. Внедряя новые продукты и сервисы, мы создаем именно такие условия для ведения бизнеса. Мы выстраиваем ЭкоЛогичные отношения, которые позволяют нашим партнерам развивать свое дело. Сегодня возможностями SWIFT gpi по всему миру пользуются тысячи компаний. Сервис позволяет всегда быть в курсе нахождения денежных средств, повышает прозрачность расчетов. Мы рады, что теперь такая возможность появилась у белорусских производителей и поставщиков товаров и услуг», – отметил председатель правления ОАО «Белинвестбанк» А. Бриштелев.

На сегодня свыше 500 иностранных банков уже активно пользуются международной межбанковской системой передачи информации и совершения платежей. Более 56 % всех трансграничных платежей по SWIFT сейчас отправляются через gpi. Каждый день банки по всему миру отправляют порядка 300 миллиардов долларов в виде платежей SWIFT gpi. Уже к концу 2020 года SWIFT gpi станет стандартом для всех трансграничных платежей. Это означает, что все финансовые учреждения, получающие валютные платежи, будут обязаны подтверждать их зачисление на счет получателя.