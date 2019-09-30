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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК РАЗВИТИЯ ПЕРЕДАСТ ЧАСТЬ СВОИХ АКЦИЙ БЕЗВОЗМЕЗДНО В ГОССОБСТВЕННОСТЬ
13:20 01.10.2019
Совет министров распорядился принять в государственную собственность часть акций ОАО «Банк развития Республики Беларусь». Соответствующее постановление правительства №669 от 27 сентября 2019 г. опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале.
Согласно документу, в госсобственность будут безвозмездно переданы 17550 простых (обыкновенных) акций, находящихся в собственности Банка развития, номинальной стоимостью 10 рублей каждая на общую сумму 175500 рублей.
Меры по реализации постановления возложены на Государственный комитет по имуществу и Банк развития.
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