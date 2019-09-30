ОАО «Белгазпромбанк» расширяет для своих клиентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – возможности по приему наличных денег на текущий (расчетный) счет.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 1 октября юрлицам и ИП предоставлена возможность внести наличные белорусские рубли на текущий (расчетный) счет посредством банкомата с функцией приема наличных.

Преимущества новой услуги:

возможность внесения наличных средств на текущий (расчетный) счет в удобное время без обращения в кассу;

отсутствие ключей и паролей для проведения операции – достаточно ввести УНП и полный номер пополняемого счета в формате IBAN;

экономия времени: быстрое зачисление внесенных средств на расчетный счет;

оперативная проверка внесенной наличности на подлинность и платежеспособность;

максимально автоматизированный документооборот;

не нужно заключать договоры или заявления на пользование услугой;

простота в эксплуатации и чековое подтверждение совершения операции.

Первые банкоматы, поддерживающие прием наличных средств на текущий счет, расположены в зоне 24/7 головного офиса в Минске по адресу ул. Притыцкого, 60/2.

Соответствующие изменения внесены в Правила обслуживания бизнес-клиентов в ОАО «Белгазпромбанк» и в Регламент обслуживания Клиентов в течение банковского дня, и с 01.10.2019 вступают в силу.

Для использования услуги и присоединения к Правилам, достаточно ввести реквизиты (УНП и номер счета) в меню банкомата, что является акцептом оферты и присоединением к условиям Статьи 15-1 раздела II Правил.

За услугу будет взиматься плата в размере 0,1% от суммы операции в соответствии с п.2.2.2. Раздела 2 Перечня вознаграждений за операции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, проводимые ОАО «Белгазпромбанк». Максимальная сумма одной операции – 23000 руб.