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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛГАЗПРОМБАНК ПРЕДСТАВИЛ НОВЫЙ СЕРВИС ПО ВНЕСЕНИЮ СРЕДСТВ НА СЧЕТ ОТ ЮРЛИЦ И ИП
12:27 01.10.2019
ОАО «Белгазпромбанк» расширяет для своих клиентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – возможности по приему наличных денег на текущий (расчетный) счет.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 1 октября юрлицам и ИП предоставлена возможность внести наличные белорусские рубли на текущий (расчетный) счет посредством банкомата с функцией приема наличных.
Преимущества новой услуги:
возможность внесения наличных средств на текущий (расчетный) счет в удобное время без обращения в кассу;
отсутствие ключей и паролей для проведения операции – достаточно ввести УНП и полный номер пополняемого счета в формате IBAN;
экономия времени: быстрое зачисление внесенных средств на расчетный счет;
оперативная проверка внесенной наличности на подлинность и платежеспособность;
максимально автоматизированный документооборот;
не нужно заключать договоры или заявления на пользование услугой;
простота в эксплуатации и чековое подтверждение совершения операции.
Первые банкоматы, поддерживающие прием наличных средств на текущий счет, расположены в зоне 24/7 головного офиса в Минске по адресу ул. Притыцкого, 60/2.
Соответствующие изменения внесены в Правила обслуживания бизнес-клиентов в ОАО «Белгазпромбанк» и в Регламент обслуживания Клиентов в течение банковского дня, и с 01.10.2019 вступают в силу.
Для использования услуги и присоединения к Правилам, достаточно ввести реквизиты (УНП и номер счета) в меню банкомата, что является акцептом оферты и присоединением к условиям Статьи 15-1 раздела II Правил.
За услугу будет взиматься плата в размере 0,1% от суммы операции в соответствии с п.2.2.2. Раздела 2 Перечня вознаграждений за операции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, проводимые ОАО «Белгазпромбанк». Максимальная сумма одной операции – 23000 руб.
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