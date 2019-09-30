Евразийский банк развития (ЕАБР) и ОАО «Банк развития Республики Беларусь» (БРРБ) подписали соглашение о сотрудничестве в сфере поддержки экспорта из Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре ЕАБР, в рамках реализации плана по расширению торгово-экономических связей между странами — участницами ЕАБР подписал соглашение с БРРБ с целью привлечения финансирования на специальных условиях для приобретения товаров, работ и услуг производства резидентов Беларуси. Индивидуальные кредиты будут представляться Банком развития Беларуси в пользу ЕАБР для последующего финансирования импортеров стран-участниц в четырех валютах — российский и белорусский рубль, евро и доллар.

«Подписанное соглашение, с учетом уникального положения международного финансового института ЕАБР, позволит БРРБ поддержать национальный экспорт в страны — участницы нашего банка и способствовать экономическому росту и развитию интеграционных процессов на евразийском пространстве», — отметил управляющий директор по активам и пассивам ЕАБР Дмитрий Ладиков-Роев.

По его словам, в настоящее время поддержка экспорта — ключевое направление в развитии экономик стран ЕАЭС.