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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК И АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК ЗАКЛЮЧИЛИ РАМОЧНЫЙ ДОГОВОР О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КРЕДИТОВ
10:03 01.10.2019
ОАО «Белагропромбанк» заключило рамочный договор о предоставлении кредитов в том числе для целей торгового финансирования с «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) (Россия), одним из крупнейших региональных банков Сибири и Дальнего Востока.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в соответствии с заключенным договором привлекаемые от российского банка ресурсы будут направляться на финансирование внешнеторговых проектов клиентов Белагропромбанка, что в свою очередь позволит увеличить объем поддержки экспортно-импортных операций резидентов двух стран.
«Подписание данного договора является очередным успешным шагом белорусского банка по расширению сотрудничества с региональными банками России», – отметили в Белагропромбанке.
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