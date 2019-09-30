ОАО «Белагропромбанк» заключило рамочный договор о предоставлении кредитов в том числе для целей торгового финансирования с «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) (Россия), одним из крупнейших региональных банков Сибири и Дальнего Востока.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в соответствии с заключенным договором привлекаемые от российского банка ресурсы будут направляться на финансирование внешнеторговых проектов клиентов Белагропромбанка, что в свою очередь позволит увеличить объем поддержки экспортно-импортных операций резидентов двух стран.

«Подписание данного договора является очередным успешным шагом белорусского банка по расширению сотрудничества с региональными банками России», – отметили в Белагропромбанке.