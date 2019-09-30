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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БПС-СБЕРБАНК ИЗМЕНЯЕТ ПРОЦЕНТЫ ПО НЕКОТОРЫМ ВКЛАДАМ
17:10 30.09.2019
ОАО «БПС-Сбербанк» с 1 октября изменяет размер процентных ставок по вновь заключаемым договорам срочных банковских депозитов физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставки установлены в размерах:
в белорусских рублях: безотзывный «Сохраняй» офлайн и онлайн (от 50 руб.): на 35-89 дней – ставка рефинансирования Национального банка минус 0,5 процентного пункта; 90-189 дней – СР; 190-369 дней – СР+0,5 п.п.; 370-550 дней – СР+2,5 п.п.; 551-750 дней, 751-1000 дней – СР+0,75 п.п.;
в долларах США:
отзывный «Сохраняй» офлайн (от 100 долларов) и онлайн (от 50 долларов): на 90-189 дней – 0,4%; 190-369 дней – 0,6%; 370-500 дней – 0,8%; 501-750 дней – 1%; 751-1000 дней – 1,2%;
безотзывный «Сохраняй» офлайн (от 100 долларов) и онлайн (от 50 долларов): на 90-189 дней – 0,7%; 190-369 дней – 1,1%; 370-500 дней – 1,6%; 501-750 дней – 1,8%; 751-1000 дней – 2%;
в российских рублях:
отзывный «Сохраняй» офлайн (от 6000 росс. руб.) и онлайн (от 3000 росс. руб.): на 90-396 дней, 370-500 дней, 501-1000 дней – 3,5%;
безотзывный «Сохраняй»:
офлайн (от 6000 росс. руб.): на 90-369 дней – 4,5%; на 370-500 дней – 5,7%; на 501-1000 дней – 6,1%;
онлайн (от 3000 росс. руб.): на 90-369 дней – 4,7%; на 370-500 дней – 5,9%; на 501-1000 дней – 6,3%.
Также с 1 октября прекращается действие бонусной программы «Постоянный вкладчик» для вновь заключаемых срочных банковских депозитов в российских рублях.
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