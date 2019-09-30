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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОР КОМПЛЕКСНОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АЛЬФА-БАНКА (БЕЛАРУСЬ) ВСТУПАЮТ В СИЛУ С 1 ОКТЯБРЯ
16:01 30.09.2019
ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) с 1 октября вносит изменения в договор комплексного банковского обслуживания.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, среди изменений:
приложение 1 «Общие условия предоставления услуги «А-курс»» изложено в новой редакции;
заявление на открытие текущего счета также может содержаться в ином документе, подписанном клиентом (кредитном договоре, договоре банковского вклада и пр.);
раздел «Валютно-обменные операции» дополнен порядком возврата ошибочно списанного вознаграждения;
правила начисления баллов по услуге «Белавиа» дополнены новыми типами карточек.
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