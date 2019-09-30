БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОР КОМПЛЕКСНОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АЛЬФА-БАНКА (БЕЛАРУСЬ) ВСТУПАЮТ В СИЛУ С 1 ОКТЯБРЯ

16:01 30.09.2019 ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) с 1 октября вносит изменения в договор комплексного банковского обслуживания. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, среди изменений: приложение 1 «Общие условия предоставления услуги «А-курс»» изложено в новой редакции; заявление на открытие текущего счета также может содержаться в ином документе, подписанном клиентом (кредитном договоре, договоре банковского вклада и пр.); раздел «Валютно-обменные операции» дополнен порядком возврата ошибочно списанного вознаграждения; правила начисления баллов по услуге «Белавиа» дополнены новыми типами карточек.