БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

АЛЬФА-БАНК (БЕЛАРУСЬ) С 1 ОКТЯБРЯ ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ

14:46 30.09.2019 ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) с 1 октября вносит изменения в Перечень вознаграждений. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с этой даты оформление платежного документа для перевода между текущими счетами в рамках одного физического лица в отделениях Альфа-Банка производится с комиссией 3 рубля (в мобильном банке InSync это можно сделать бесплатно).