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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА-БАНК (БЕЛАРУСЬ) С 1 ОКТЯБРЯ ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ
14:46 30.09.2019
ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) с 1 октября вносит изменения в Перечень вознаграждений.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с этой даты оформление платежного документа для перевода между текущими счетами в рамках одного физического лица в отделениях Альфа-Банка производится с комиссией 3 рубля (в мобильном банке InSync это можно сделать бесплатно).
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