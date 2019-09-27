БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БАНК БЕЛВЭБ С 1 ОКТЯБРЯ ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В ТАРИФЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ И ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

11:28 30.09.2019 ОАО «Банк БелВЭБ» с 1 октября вносит изменения в Тарифы на выполнение операций и оказание услуг банка. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменения коснутся в части предоставления банком носителя электронных ключей при подключении к системе «Интернет-Банк». Стоимость носителя электронных ключей с 1 октября составит для клиентов-резидентов 80 руб.