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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ С 1 ОКТЯБРЯ ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В ТАРИФЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ И ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
11:28 30.09.2019
ОАО «Банк БелВЭБ» с 1 октября вносит изменения в Тарифы на выполнение операций и оказание услуг банка.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменения коснутся в части предоставления банком носителя электронных ключей при подключении к системе «Интернет-Банк».
Стоимость носителя электронных ключей с 1 октября составит для клиентов-резидентов 80 руб.
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