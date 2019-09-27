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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АИС «РАСЧЕТ» БУДЕТ НЕДОСТУПНА НОЧЬЮ 28 СЕНТЯБРЯ
17:26 27.09.2019
В АИС «Расчет» 28 сентября с 1.00 до 6.00 будут проводиться плановые работы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «СтатусБанк», в это время возможна недоступность системы продолжительностью до 1 часа.
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