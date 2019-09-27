БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

АИС «РАСЧЕТ» БУДЕТ НЕДОСТУПНА НОЧЬЮ 28 СЕНТЯБРЯ

17:26 27.09.2019 В АИС «Расчет» 28 сентября с 1.00 до 6.00 будут проводиться плановые работы. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «СтатусБанк», в это время возможна недоступность системы продолжительностью до 1 часа.