ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
27.09.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ЗАВЕРШЕНА РАБОТА БАНКОМАТА БАНКА ДАБРАБЫТ В ГОМЕЛЕ
16:51 27.09.2019

Работа банкомата ОАО «Банк Дабрабыт», расположенного по адресу: Гомель, ул. Хатаевича, 9, завершена 27 сентября. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе банка.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 28.09.2019
валюта курс
EUR 2.2651
USD 2.0743
RUB 3.2222
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 27.09.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2651 -0.0045
USD 2.0743 +0.0002
RUB 3.2222 -0.0053
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.09.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2620 2.2670
USD 2.0710 2.0740
RUB 3.2150 3.2230
подробнее

Конвертация в банках
на 27.09.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/EUR 1.0910 1.0940
EUR/RUB 70.1500 70.4000
USD/RUB 64.3000 64.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте