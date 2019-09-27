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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ЗАВЕРШЕНА РАБОТА БАНКОМАТА БАНКА ДАБРАБЫТ В ГОМЕЛЕ
16:51 27.09.2019
Работа банкомата ОАО «Банк Дабрабыт», расположенного по адресу: Гомель, ул. Хатаевича, 9, завершена 27 сентября. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе банка.
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