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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БРЕСТСКИЙ ЦБУ №12 БНБ-БАНКА ПЕРЕЕЗЖАЕТ НА НОВЫЙ АДРЕС
13:31 27.09.2019

Центр банковских услуг №12 ОАО «БНБ-Банк» в Бресте с 7 октября будет перемещен по новому адресу ул. Советская, 34-1 (ТЦ «Дидас Персия»).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ЦБУ №12 обслуживает клиентов в следующем режиме работы:

обслуживание частных лиц: пн-пт 9.00 – 17.30;

обслуживание малого и среднего бизнеса, юридических лиц: пн-пт 9.00 – 17.15.

Режим работы касс №12/1 и 12/2:

касса №12/1 – пн-пт 9.00 – 17.00, перерывы: 11.00 – 12.00, 14.00 – 14.15, 16.00 – 16.15;

касса №12/2 – пн-пт 9.00 – 16.45, перерывы: 10.30 – 10.45, 12.00 – 12.15, 14.15 – 15.15.

В данный момент сеть БНБ-Банка насчитывает 14 центров банковских услуг в Минске и всех областных центрах.
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