БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БРЕСТСКИЙ ЦБУ №12 БНБ-БАНКА ПЕРЕЕЗЖАЕТ НА НОВЫЙ АДРЕС

13:31 27.09.2019 Центр банковских услуг №12 ОАО «БНБ-Банк» в Бресте с 7 октября будет перемещен по новому адресу ул. Советская, 34-1 (ТЦ «Дидас Персия»). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ЦБУ №12 обслуживает клиентов в следующем режиме работы: обслуживание частных лиц: пн-пт 9.00 – 17.30; обслуживание малого и среднего бизнеса, юридических лиц: пн-пт 9.00 – 17.15. Режим работы касс №12/1 и 12/2: касса №12/1 – пн-пт 9.00 – 17.00, перерывы: 11.00 – 12.00, 14.00 – 14.15, 16.00 – 16.15; касса №12/2 – пн-пт 9.00 – 16.45, перерывы: 10.30 – 10.45, 12.00 – 12.15, 14.15 – 15.15. В данный момент сеть БНБ-Банка насчитывает 14 центров банковских услуг в Минске и всех областных центрах.