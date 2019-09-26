БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БСБ БАНК С 1 ОКТЯБРЯ ИЗМЕНЯЕТ РЕЖИМ РАБОТЫ СОТРУДНИКОВ ОТДЕЛА ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ ДЕПАРТАМЕНТА РОЗНИЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ В ОТДЕЛЕНИЯХ №1 И №10

11:32 27.09.2019 ЗАО «БСБ Банк» с 1 октября изменяет режим работы сотрудников отдела по работе с клиентами департамента розничных операций в отделениях №1 и №10 Минска. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, так, график работы изменяется следующим образом: отделение № 1 (пл. Свободы, 23) с режимом работы: пн-пт 9.00 – 20.00; отделение № 10 (Логойский тракт, 15/4) с режимом работы: пн-пт 9.00 – 20.00; в субботу отдел по работе с клиентами работать не будет, только касса.