В Беларуси стал доступен Garmin Pay для владельцев карточек Mastercard. «Приорбанк» ОАО запустило мировой сервис, который позволяет оплачивать покупки в магазинах, счета в кафе и проезд в транспорте спортивными часами Garmin.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, умными часами можно платить в одно касание в любом заведении с бесконтактным терминалом как в Беларуси, так и за рубежом. Привязать можно любую карточку Mastercard Приорбанка, в том числе кредитную.

Для расчетов надо войти в кошелек на умных часах, после чего поднести их дисплеем к бесконтактному терминалу. Операция происходит мгновенно – в доли секунды. О том, что оплата прошла, часы оповещают вибрацией. Пароль при расчете понадобится, если синхронизации с телефоном не было более 24 часов или часы снимались с руки, а также при покупках дороже 20 рублей. Все транзакции полностью защищены.

Garmin Pay в первую очередь адресован тем, кто ведет активный образ жизни. Сервис поддерживает более 10 моделей умных часов. Как и в случае платежных браслетов, банк не взимает никаких комиссий или абонентских плат.

Приорбанк стал первым банком в Беларуси, внедрившим с Mastercard сервис Garmin Pay.

«Технология оплаты с помощью умных часов становится все более востребованной во всем мире. Благодаря этому сервису появляется интересная возможность и дополнительный выбор еще одного безопасного надежного способа оплаты, чтобы делать покупки именно тем способом, который вам больше всего подходит», – пояснил директор Mastercard в Беларуси Вадим Головчиц.