БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

СОВОКУПНЫЙ НОРМАТИВНЫЙ КАПИТАЛ БАНКОВ БЕЛАРУСИ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОС ПОЧТИ НА 2%

09:48 27.09.2019 По состоянию на 1 сентября 2019 г совокупный размер нормативного капитала банков Беларуси составил 10874,4 млн руб. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Национального банка, с начала года он вырос на 201,1 млн руб., или на 1,88% (по состоянию на 1 января 2019 г. он составил 10673,3 млн руб.).