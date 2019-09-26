ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
27.09.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


СОВОКУПНЫЙ НОРМАТИВНЫЙ КАПИТАЛ БАНКОВ БЕЛАРУСИ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОС ПОЧТИ НА 2%
09:48 27.09.2019

По состоянию на 1 сентября 2019 г совокупный размер нормативного капитала банков Беларуси составил 10874,4 млн руб.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Национального банка, с начала года он вырос на 201,1 млн руб., или на 1,88% (по состоянию на 1 января 2019 г. он составил 10673,3 млн руб.).
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 27.09.2019
валюта курс
EUR 2.2696
USD 2.0741
RUB 3.2275
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 26.09.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2696 -0.0113
USD 2.0741 -0.0004
RUB 3.2275 -0.0031
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.09.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2600 2.2680
USD 2.0700 2.0750
RUB 3.2160 3.2280
подробнее

Конвертация в банках
на 27.09.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/EUR 1.0900 1.0950
EUR/RUB 70.0000 70.6500
USD/RUB 64.2000 64.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте