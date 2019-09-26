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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В ОБСЛУЖИВАНИИ КАРТОЧЕК MASTERCARD НОЧЬЮ 28 СЕНТЯБРЯ ВОЗМОЖНЫ ПЕРЕРЫВЫ
17:35 26.09.2019
ЗАО «Банк «Решение» сообщает о проведении технологических работ 28 сентября с 2.00 до 5.00.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в это время возможны кратковременные перерывы в обслуживании держателей банковских карточек Mastercard в сети организаций торговли и сервиса, а также в банкоматах, пунктах выдачи наличных и устройствах самообслуживания.
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