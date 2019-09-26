БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

В ОБСЛУЖИВАНИИ КАРТОЧЕК MASTERCARD НОЧЬЮ 28 СЕНТЯБРЯ ВОЗМОЖНЫ ПЕРЕРЫВЫ

17:35 26.09.2019 ЗАО «Банк «Решение» сообщает о проведении технологических работ 28 сентября с 2.00 до 5.00. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в это время возможны кратковременные перерывы в обслуживании держателей банковских карточек Mastercard в сети организаций торговли и сервиса, а также в банкоматах, пунктах выдачи наличных и устройствах самообслуживания.