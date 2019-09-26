ОАО «Белинвестбанк» с 25 сентября изменило условия по кредитному продукту «Личный выбор».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, процентная ставка по кредиту при его оформлении без поручителей снижается до 13,7% годовых.

При предоставлении в качестве дополнительного обеспечения поручительства физического лица базовая процентная ставка за пользование кредитом еще привлекательнее – 13% годовых.

«Личный выбор» – кредитный продукт Белинвестбанка, выдаваемый на любые цели сроком от 6 месяцев до 5 лет.

Кредит можно получить тремя способами:

наличными средствами;

безналичным перечислением денег на банковский счет;

на кредитную карточку мгновенного выпуска.