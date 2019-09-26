|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|26.09.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛИНВЕСТБАНК ИЗМЕНИЛ УСЛОВИЯ ПО КРЕДИТУ «ЛИЧНЫЙ ВЫБОР»
17:08 26.09.2019
ОАО «Белинвестбанк» с 25 сентября изменило условия по кредитному продукту «Личный выбор».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, процентная ставка по кредиту при его оформлении без поручителей снижается до 13,7% годовых.
При предоставлении в качестве дополнительного обеспечения поручительства физического лица базовая процентная ставка за пользование кредитом еще привлекательнее – 13% годовых.
«Личный выбор» – кредитный продукт Белинвестбанка, выдаваемый на любые цели сроком от 6 месяцев до 5 лет.
Кредит можно получить тремя способами:
наличными средствами;
безналичным перечислением денег на банковский счет;
на кредитную карточку мгновенного выпуска.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 27.09.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 26.09.2019
Курсы в банках
на 26.09.2019
Конвертация в банках
на 26.09.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте