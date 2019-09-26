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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БВФБ И ШАНХАЙСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА БУДУТ ОБМЕНИВАТЬСЯ ОПЫТОМ В СФЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВЕЙШИХ IT-ТЕХНОЛОГИЙ
16:54 26.09.2019
Белорусскую валютно-фондовую биржу (БВФБ) 24 сентября посетила делегация представителей Шанхайской фондовой биржи (Shanghai Stock Exchange – SSE) и Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая (China Securities Regulatory Commission, CSRC).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БВФБ, основной целью визита стало обсуждение направлений развития сотрудничества двух бирж в рамках подписанного весной этого года Меморандума о взаимопонимании.
По итогам встречи стороны договорились расширить сотрудничество в направлении обмена опытом в сфере использования новейших IT-технологий в биржевой деятельности, обмена информацией, допуска иностранных эмитентов на локальные рынки и участия в мероприятиях, организованных биржами обеих стран.
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