Белорусскую валютно-фондовую биржу (БВФБ) 24 сентября посетила делегация представителей Шанхайской фондовой биржи (Shanghai Stock Exchange – SSE) и Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая (China Securities Regulatory Commission, CSRC).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БВФБ, основной целью визита стало обсуждение направлений развития сотрудничества двух бирж в рамках подписанного весной этого года Меморандума о взаимопонимании.

По итогам встречи стороны договорились расширить сотрудничество в направлении обмена опытом в сфере использования новейших IT-технологий в биржевой деятельности, обмена информацией, допуска иностранных эмитентов на локальные рынки и участия в мероприятиях, организованных биржами обеих стран.