Внеочередное общее собрание акционеров ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» состоится 2 октября.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на повестке дня собрания избрание члена Наблюдательного совета ЗАО «АБСОЛЮТБАНК». Также акционеры определят размер вознаграждения члену Наблюдательного совета банка.