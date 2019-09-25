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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛГАЗПРОМБАНК ПРЕДСТАВИЛ ПЕРВОЕ ИГРОВОЕ БАНКОВСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ CASHALOT CATCH
11:50 26.09.2019
ОАО «Белгазпромбанк» представляет первое игровое банковское приложение Cashalot Catch.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, игра Cashalot Catch – это мобильное приложение, сочетающее самостоятельный игровой сюжет, банковский продукт – карту с кэшбэком Cashalot, и функционал мобильного банкинга. Игра разработана для развития позитивного потребительского опыта и взаимодействия с банковскими продуктами.
Суть представленной игры заключается в том, чтобы, управляя виртуальным кашалотом, ловить морских обитателей и собирать игровые артефакты, заботиться о своем персонаже, тем самым делая его счастливее. Этот простой игровой сюжет можно улучшать, зарегистрировав в приложении карту с кэшбэком Cashalot Белгазпромбанка. Совершая ежедневные покупки с ее помощью, игрок наполняет виртуальное пространство обитателями и артефактами, а покупки в сети партнеров карты Cashalot увеличивают их количество и разнообразие, делая игру интересней.
Кроме геймплея, новое приложение позволит пополнять привязанную карту Cashalot с карты любого банка, просматривать баланс, а также делать благотворительные платежи в адрес давнего партнера Белгазпромбанка – фонда «Шанс», оказывающего помощь в оплате лечения и реабилитации больных детей Беларуси.
«Игровая механика – это прекрасный способ найти новые формы взаимодействия с нашими клиентами и рассказать о нашем банке больше, чем мы рассказываем в рамках отдельных банковских продуктов и их характеристик. Cashalot Catch – это демонстрация нестандартного и интересного формата взаимодействия бизнеса и клиента, где эмоциональная составляющая является основой, а банк выступает незаметной, но важной ее частью. Именно поэтому в приложении существует самостоятельный геймплей, который можно улучшать, привязав банковскую карту, есть функции дистанционного банкинга для пополнения карты и просмотра ее баланса, а также партнерский проект «Шанс», демонстрирующий экосистемный потенциал игры», – рассказал менеджер проекта Cashalot Catch, начальник управления информационной политики Белгазпромбанка Алексей Федоринчик.
С 25 сентября Белгазпромбанк приглашает всех желающих участвовать в тестировании игры Cashalot Catch, для чего необходимо пройти регистрацию на странице test.cashalot.by и скачать приложение для Android. Для пользователей iOS игра первое время будет доступна через TestFlight – официальное приложение Apple для beta-тестирования. Ссылка для доступа к Cashalot Catch через TestFlight будет доступна при регистрации на сайте test.cashalot.by.
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