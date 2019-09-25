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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БПС-СБЕРБАНК УСТАНОВИЛ РАЗМЕР ПРОЦЕНТНОГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ 100 ВЫПУСКА НА 3-Й ПРОЦЕНТНЫЙ ПЕРИОД
09:48 26.09.2019
ОАО «БПС-Сбербанк» решением правления (протокол №43 от 23.09.2019) установило процентный доход на третий процентный период по облигациям банка сотого выпуска, государственный регистрационный номер 5-200-02-3713, дата государственной регистрации 11.04.2019.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, процентный доход установлен в размере ставки рефинансирования, устанавливаемой Национальным банком Беларуси (с учетом ее изменений), увеличенной на 0,5 (ноль целых пять десятых) процентного пункта (процентов годовых).
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