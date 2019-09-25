БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БПС-СБЕРБАНК УСТАНОВИЛ РАЗМЕР ПРОЦЕНТНОГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ 100 ВЫПУСКА НА 3-Й ПРОЦЕНТНЫЙ ПЕРИОД

09:48 26.09.2019 ОАО «БПС-Сбербанк» решением правления (протокол №43 от 23.09.2019) установило процентный доход на третий процентный период по облигациям банка сотого выпуска, государственный регистрационный номер 5-200-02-3713, дата государственной регистрации 11.04.2019. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, процентный доход установлен в размере ставки рефинансирования, устанавливаемой Национальным банком Беларуси (с учетом ее изменений), увеличенной на 0,5 (ноль целых пять десятых) процентного пункта (процентов годовых).